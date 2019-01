Emmen klopt VVV diep in blessuretijd

De Colombiaan Michael Chacón bezorgde de ploeg van trainer Dick Lukkien in de vijfde minuut van de extra tijd de volle buit: 2-3.

FC Emmen had vorige week dankzij twee doelpunten in de slotfase van invaller Nicklas Pedersen al een punt gepakt tegen koploper PSV (2-2). Met 21 punten neemt de debutant op het hoogste niveau nu de dertiende plaats in. VVV blijft met 26 punten de nummer zeven.

De thuisclub kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Een voorzet van Patrick Joosten werd slecht verwerkt door Caner Cavlan, waarna Johnatan Opoku de bal vallend langs keeper Kjell Scherpen werkte. Alexander Bannink schoot Emmen al snel weer langszij. Na ruim een uur kopte Jafar Arias de gepromoveerde club op voorsprong, maar ook nu werd het al snel weer gelijk. Een voorzet van Joosten belandde voor de voeten van Opoku, die binnen tikte. Scheidsrechter Christiaan Bax en de videoarbiters moesten lang naar de beelden kijken omdat ze dachten aan buitenspel, maar dat bleek niet voor Opoku te gelden.

In de slotfase waren de beste kansen voor VVV, maar Scherpen voorkwam een treffer van Joosten en Peniel Mlapa kopte de bal net naast. Chacón was in de extra tijd aan de andere kant wel trefzeker.