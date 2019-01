’Fantastisch’ PSV raakte ritme kwijt

„Tot aan het tegendoelpunt speelden we fantastisch”, zei Van Bommel over de eerste 34 minuten van de wedstrijd. „Ook daarna kregen we nog kansen op meer doelpunten.”

Na de rust bleven treffers uit en Groningen ging steeds meer in een stunt geloven. Van Bommel: „Het is vaak één moment dat beslissend kan zijn en waardoor je het goede gevoel kwijt bent. Nu was dat het tegendoelpunt. We kwamen na rust niet meer in het ritme. Dan moet je er alles aan doen om geen doelpunt tegen te krijgen en aan het einde blij zijn dat je zo’n wedstrijd wint.”

Groningen-coach Danny Buijs was niet te spreken over scheidsrechter Dennis Higler. „Als je een uitwedstrijd tegen een topclub speelt, dan weet je dat je kleine dingen tegen krijgt. Spelers van PSV mogen wegwerpgebaren maken. Spelers van een een kleinere club, zoals Groningen, niet.”

