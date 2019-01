Dost en Keizer grijpen prijs met Sporting

De Nederlander zag zijn elftal zaterdag in de finale van de Taça de Liga na strafschoppen winnen van FC Porto.

Bas Dost was in Braga weer heel belangrijk voor Sporting. De aanvaller benutte in de 92e minuut een strafschop: 1-1. FC Porto had in de 79e minuut via de Braziliaan Fernando de leiding genomen.

In dit Portugese bekertoernooi volgen na een gelijke stand direct strafschoppen. Dost nam de eerste voor Sporting en scoorde opnieuw. Bij Porto misten Eder Militão, Hernani Santos en Felipe. Voor Sporting was alleen Sebastián Coates niet trefzeker.

Keizer, die eerder werkzaam was bij Ajax, is sinds eind november hoofdtrainer van Sporting.