Verlossing voor El Hamdaoui

„Mijn laatste doelpunt was voor Al-Taawoun tegen Al Ahli in Saoedi-Arabië, twee jaar geleden. Dus het werd wel tijd", zei de 34-jarige Marokkaan bij FOX Sports. Dankzij zijn assist bij de 1-0 van Luigi Bruins en zijn doelpunt won Excelsior met 2-0 van De Graafschap.

,,Ik ben vooral blij met het doelpunt vanwege het belang ervan", zei El Hamdaoui. ,,We hadden de drie punten nodig. Het is mooi dat ik belangrijk kon zijn voor het team." Dankzij de zege hebben de Rotterdammers weer een marge van vier punten op de ploeg uit Doetinchem die laatste blijft in de eredivisie.

