Voetbalmiddag in teken Klassieker

Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers met 4-1 in Rotterdam. De laatste competitiezege van Feyenoord op Ajax dateert van 29 januari 2012 (4-2).

Feyenoord is al afgehaakt in de titelstrijd. De kampioen van 2017 staat zestien punten achter op PSV. Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte enkele dagen voor de Klassieker bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. Van Bronckhorst, die in bijna vier jaar al vijf prijzen pakte met Feyenoord, hoopt De Kuip met zilverwerk te kunnen verlaten. De KNVB-beker is opnieuw het doel van de Rotterdammers. Ze bereikten afgelopen week met winst op Fortuna Sittard (4-1) de halve finales, waarin ze bij de loting werden gekoppeld aan Ajax.

Op woensdag 27 februari komt de Amsterdamse ploeg van trainer Erik ten Hag weer naar De Kuip, dan met als inzet een plek in de bekerfinale.