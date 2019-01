Van Bommel: ’Het ziet er niet goed uit voor Lozano’

Hirving Lozano moest zaterdagavond in het duel met FC Groningen kort voor rust op een brancard van het veld worden gedragen, nadat hij met zijn hoofd hard op dat van Tim Handwerker was geknald.

„Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis. Er is nog geen definitieve prognose binnen”, aldus van Bommel zaterdagavond voor de camera van de NOS. „We weten niet wat er aan de hand is, maar dat het er niet goed uit ziet, is duidelijk.”

PSV, de koploper uit de eredivisie, was met 2-1 te sterk voor FC Groningen dankzij twee treffers van Lozano.