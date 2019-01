Boze Buijs: ’Ik zei iets in de trant van appelflap of pannenkoek’

Na opmerkingen over de leiding kreeg Buijs geel voor zijn neus getoverd ”Ik gebruikte niet zo’n net woord. Ik zei iets in de trant van trant van ’appelflap’ of ’pannenkoek’.”

„Kijk, als je een uitwedstrijd tegen een topclub speelt, dan weet je dat je kleine dingen tegen krijgt. Spelers van PSV mogen wegwerpgebaren maken. Spelers van een een kleinere club, zoals Groningen, niet. Dat is altijd zo, daar moet je maar mee leren leven”, aldus Buijs voor de camera van Fox Sports.