Na bijna 16 jaar scoort El Hamdaoui weer voor Excelsior

Voor de cijferfetisjisten onder ons. De treffer van El Hamdaoui was ook een record. Nog nooit duurde het zo lang voordat een speler weer scoorde na zijn laatste treffer voor diezelfde club.

Het was voor de 34-jarige El Hamdaoui sowieso een poosje geleden dat hij een doelpunt maakte in de Eredivisie. Namens AZ scoorde hij op 21 november 2015 tegen sc Heerenveen voor het laatst. „Mijn laatste doelpunt was voor Al-Taawoun tegen Al Ahli in Saoedi-Arabië, twee jaar geleden. Dus het werd wel tijd”, zei de 34-jarige Marokkaan bij FOX Sports. Dankzij zijn assist bij de 1-0 van Luigi Bruins en zijn doelpunt won Excelsior met 2-0 van De Graafschap.