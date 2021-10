NEC-fans welkom rond De Goffert

De tribunes van het Goffert-stadion zijn door de gemeente Nijmegen gesloten nadat bij de vorige wedstrijd, de tumultueuze Gelderse derby tegen Vitesse, een deel van het uitvak instortte. Momenteel wordt de constructieve veiligheid van het stadion aan een onderzoek onderworpen. Gedurende het onderzoek mogen de tribunes niet gebruikt worden.

De beslissing van NEC om skybox-houders wel toegang te verlenen tot de wedstrijd tegen FC Groningen is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Omdat de skyboxen deel uitmaken van het hoofdgebouw, dat in tegenstelling tot de tribunes niet gesloten is, kunnen de gefortuneerde supporters met een glaasje wijn of bier in de hand de wedstrijd wel volgen.

NEC heeft na de sluiting van het stadion geprobeerd om een alternatieve speellocatie te vinden, maar kreeg overal nul op het rekest. Daarom is uiteindelijk besloten om de wedstrijden toch in het eigen stadion te spelen, maar zonder publiek op de tribunes. NEC ging er aanvankelijk van uit dat het stadion tot de jaarwisseling niet beschikbaar zou zijn, maar heeft nu de hoop dat alleen de duels met FC Groningen en SC Heerenveen zonder supporters hoeven te worden afgewerkt.