Arnautovic blijft bij West Ham voetballen

Arnautovic, die de voorbije periode in verband werd gebracht met een transfer naar China, kwam in Nederland uit voor FC Twente. Bij West Ham is hij bezig aan zijn tweede seizoen. Arnautovic maakte dit seizoen tot dusverre zeven doelpunten in de competitie voor de huidige nummer tien uit de Premier League.

West Ham verloor zaterdag zonder Arnautovic in de vierde ronde van de FA Cup van AFC Wimbledon, dat in Engeland op het derde niveau uitkomt.