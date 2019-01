Hockeyvrouwen en -mannen starten nieuwe Pro League met zege

De hockeyvrouwen, de kersverse wereldkampioenen, troffen in de eerste wedstrijd van de Pro League de nummer zes van de wereldranglijst. Maartje Krekelaar maakte in het derde kwart het enige doelpunt van de wedstrijd.

De wedstrijd tussen Oranje en Nieuw-Zeeland bij de mannen leverde veel meer doelpunten op. De Nederlandse hockeyers, die de WK-finale verloren van België, kwamen op een 3-0 voorsprong dankzij treffers van Thierry Brinkman, Jonas de Geus en Jip Janssen. De nummer acht van de wereld kwam echter voor rust nog terug tot 3-3. Brinkman maakte uiteindelijk de winnende.

Komende zaterdag komen de hockeyvrouwen- en mannen in actie in en tegen Australië.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Negen van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020. Oranje speelt een uit- en thuiswedstrijd tegen elk land. De Europese landen spelen eerst alle wedstrijden in het zuidelijk halfrond. De beste vier spelen een finaletoernooi om de eindzege.

De finaleronde van de Pro Hockey League wordt eind juni afgewerkt in het Wagener-stadion in Amstelveen, de thuishaven van Amsterdam én de nationale teams. De vrouwenfinale is op zaterdag 29 juni, die van de mannen een dag later.