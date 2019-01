Rosario gaat lekker de stad in tijdens De Klassieker

”Dat meen ik serieus. Ik heb al een afspraak met mijn broers gemaakt. We gaan gezellig de stad in. Iedereen uit onze selectie gaat lekker zijn eigen gang, we hebben niet voor niets een vrije dag.”

De spelers van PSV kunnen vanmiddag in ieder geval met een opgelucht gevoel inschakelen voor de Klassieker. De koploper in de Eredivisie PSV was zaterdagavond met 2-1 te sterk voor FC Groningen en herstelde zich daarmee van het verrassende puntenverlies van vorig weekeinde tegen FC Emmen (2-2).