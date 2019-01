Dominante Djokovic pakt zevende titel in Melbourne

De winst in Melbourne betekent de derde achtereenvolgende grandslamtitel voor de 31-jarige Djokovic. Zijn totaal komt nu op vijftien, terwijl de teller bij Nadal is blijven steken op zeventien. Recordhouder Roger Federer won twintig majors.

Al in de eerste games van deze finale werden de bedoelingen van Djokovic duidelijk. De Serviër zette zijn nerveus startende rivaal meteen onder grote druk en serveerde als de beste. De Spanjaard wilde wel aanvallend spelen (zoals hij in de voorgaande zes partijen had gedaan), maar was niet in staat het initiatief niet overnemen.

Binnen een mum van tijd stond Djokovic met 3-0 voor waarbij hij Nadal in die eerste drie games maar één punt gunde. Zijn eerste vier opslaggames won de Serviër ’op love’ en dat was teleurstellend voor iedereen die een spannende strijd had verwacht. In de slotfase van de eerste set kwam Nadal eindelijk in zijn ritme, maar de set ging dankzij de vroege break naar de nummer één van de wereld: 6-3.

In set nummer twee kwam Nadal nog steeds niet goed los. Hij ploeterde en spartelde, terwijl Djokovic het spel dicteerde en de service van de Spanjaard dit keer tot twee keer toe wist te breken. Opnieuw was spanning ver te zoeken in de Rod Laver Arena: 6-2.

Rafael Nadal kwam er niet aan te pas dit keer. Ⓒ AFP

Nadal is een erkende vechter dus hoopten zijn vele fans op een ommekeer in de derde set. Maar die kwam er niet. Al in de derde game moest de zeventienvoudig grandslamwinnaar zijn servicegame inleveren en dat was beslissend voor de partij. Tekenend was dat Nadal pas in vijfde game van de derde set zijn eerste breakpoint kreeg. En die verprutste hij door de bal in het net te slaan.

Djokovic kwam vervolgens niet meer in de problemen, liet een tweede break noteren en klaarde klus in twee uur en vier minuten. Met zijn titel in Melbourne verstevigde hij zijn positie als nummer één van de wereld en mocht hij ook nog een cheque ter waarde van bijna 2,6 miljoen euro incasseren.