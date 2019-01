Maleisië moet WK inleveren na ban op Israël

Het Aziatische land had Israël verboden deel te nemen aan het toernooi dat later dit jaar zou worden afgewerkt. Daarop besloot het IPC in te grijpen.

,,Alle wereldkampioenschappen moeten open zijn voor alle sporters en landen. Zij moeten veilig en zonder enige vorm van discriminatie kunnen deelnemen'', liet IPC-voorzitter Andrew Parsons weten. ,,Als een gastland atleten uit een bepaald land uitsluit, om politieke redenen, dan hebben we absoluut geen ander alternatief dan een nieuw gastland te zoeken.''