Vakantieplannen Dumfries: ’Kan huisje op de Veluwe worden’

„Je merkt dat het wat onzekerder wordt allemaal”, zegt PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - In een ’normale’ wereld, had Denzel Dumfries (24) deze zomer waarschijnlijk de meest gewilde speler van PSV geweest. De international en captain van de Eindhovenaren blijft nuchter over een eventuele toptransfer, spreekt over de nauwelijks te bevatten gevolgen van de coronacrisis én zijn vakantieplannen tussen 16 juni en 20 juli, wanneer de Eindhovenaren vrij zijn. „Een huisje op de Veluwe? Ik denk écht dat het zoiets gaat worden!”