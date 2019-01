Nadal na kansloos verlies: ’Het was niet mijn beste dag’

De Spanjaard die in drie sets verloor van Novak Djokovic, gaf zijn opponent volop complimenten. „Hij speelde tennis op een geweldig hoog niveau.”

In zijn dankwoord keek Nadal ook terug op het afgelopen jaar waarin hij werd geteisterd door blessures. „Het zijn twee belangrijke weken voor mij geweest. Sinds de US Open had ik geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Het is een inspiratie voor de rest van het jaar.”