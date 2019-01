Djokovic over zijn familie: ’Ik hoop dat ze hebben gekeken’

„Ik voel me hier thuis. De Australische zomer en sfeer die hier heerst is geweldig. Dit is het beste toernooi ter wereld. Op elke straathoek voel ik dat het land tennis ademt. Alle spelers voelen zich hier thuis. Het toernooi wordt elk jaar beter”, aldus Djokovic.

In de finale versloeg de Servische nummer één van de wereld Rafael Nadal. Djokovic dicteerde en snelde naar de zege in drie sets: 6-3 6-2 6-3. Na afloop was Djokovic vol lof over de Spanjaard. „Je hebt laten zien wat vechtlust is”, zei hij. Daarbij doelde hij op de weinige wedstrijden die Nadal had gespeeld na zijn blessureleed.

„Ik hoop dat mijn gezin heeft gekeken, tenminste ze zeiden dat ze dat zouden doen”, grapte Djokovic. „Mijn familie heeft veel voor mij opgeofferd. Ik vind het belangrijk om daar bij stil te staan”, zei Djokovic die vorig jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld en zich daarna liet opereren aan een elleboog waar hij al een jaar mee sukkelde. „Nu sta ik hier met de beker, ik ben sprakeloos.”