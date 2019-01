PSV-aanvaller Lozano verlaat ziekenhuis

Hirving Lozano verlaat met een hoofdblessure het veld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hirving Lozano heeft zondag het ziekenhuis verlaten en is weer thuis. De Mexicaanse aanvaller moest zaterdagavond kort voor rust met een brancard van het veld worden gedragen, nadat hij met zijn hoofd hard in aanraking was gekomen dat van de verdediger Tim Handwerker van FC Groningen.