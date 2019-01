Statistieken: Feyenoord scoort zes keer tegen Ajax

Het is feest in De Kuip. Feyenoord wint met 6-2 van Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feyenoord bezorgde Ajax zondagmiddag in de Klassieker een enorme kater. De Rotterdammers wonnen met liefst 6-2. De Klassieker was via uitgebreide statistieken en tweets van onze voetbalverslaggever Mike Verweij van minuut tot minuut te volgen. Herbeleef hier nog eens de knotsgekke wedstrijd.