Ajax-spits Dolberg bereikt mijlpaal in Klassieker

Dolberg krijgt in de aanval gezelschap van Hakim Ziyech en Dusan Tadic op de vleugels. Het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Op de bank bij Ajax zitten onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Daley Sinkgraven. De topper in Rotterdam begint om 14.30 uur.

De Argentijnse winteraankoop Lisandro Magallán van Ajax maakt in de Klassieker tegen Feyenoord zijn debuut in de eredivisie. De 25-jarige Magallán, overgekomen van Boca Juniors, vormt in De Kuip het centrale verdedigingsduo van de Amsterdammers met aanvoerder Matthijs de Ligt. Daley Blind, normaal de vaste partner van De Ligt in het hart van de defensie, neemt links achterin de plek over van de geblesseerde Nicolás Tagliafico. Noussair Mazraoui is de rechtsback.