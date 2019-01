Fortuna Sittard stunt in blessuretijd tegen Vitesse

Maikel van der Werff (Vitesse) verspert de weg voor Fortuna Sittard-speler Andre Vidigal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Fortuna Sittard heeft op sensationele wijze de eerste overwinning behaald in 2019. De Limburgse ploeg gaf de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de slotfase een verrassende wending: 2-1. Invaller Finn Stokkers strafte in de extra tijd een blunder van doelman Eduardo op schitterende wijze af.