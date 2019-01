Doll opvolger van ontslagen Breitenreiter bij Hannover

Doll aangesteld als vervanger van de ontslagen Breitenreiter. De 52-jarige coach moet zorgen dat de club die voorlaatste staat in de Bundesliga degradatie ontloopt.

Hannover ontsloeg eerder op de dag Breitenreiter, die sinds maart 2017 aan het roer stond. De druppel was de ruime nederlaag zaterdag bij Borussia Dortmund (5-1).

Doll was eerder trainer bij Hamburger SV en Borussia Dortmund. Van 2013 tot augustus vorig jaar was de oud-international van voormalig Oost-Duitsland en Duitsland coach bij Ferencvaros in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.