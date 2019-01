Trainer Breitenreiter in Bundesliga ontslagen

Breitenreiter werd in maart 2017 aangesteld in Hannover. In het seizoen 2016-2017 speelde Hannover voor het eerst na veertien jaar Bundesliga weer in de tweede Duitse competitie.

De nu 45-jarige coach leidde Hannover in korte tijd naar de tweede plaats in de tweede Bundesliga en promoveerde weer naar het hoogste niveau.

Vorig seizoen eindigde Hannover op de dertiende plaats. Na negentien wedstrijden en elf punten staat Hannover nu voorlaatste. Alleen een beter doelsaldo scheidt de club van de laatste plaats, waar 1.FC Nürnberg staat.