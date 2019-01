Achtereekte pakt titel en ticket voor WK

Klassementsleidster Joy Beune (19) had in de laatste race tegen ploeggenote Achtereekte niet voldoende aan een voorsprong van 6,41 seconden. De regerend wereldkampioene allround bij de junioren reed de derde tijd: 6.58,94. Beune behaalde daardoor zilver in het eindklassement van de NK. Het brons was voor Visser, die met haar ijzersterke rit op de 5000 meter Melissa Wijfje (vijfde in 7.07,52) nog net van het podium duwde.

Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, eindigde bij de NK in het uitverkochte Thialf op alle vier afstanden als tweede. Met haar eerste Nederlandse titel in dit toernooi verdiende ze een ticket voor de WK allround begin maart in Calgary.