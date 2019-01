Bijzonder veel goals bij Feyenoord - Ajax

We moeten terug naar 22 oktober 1995. Destijds gingen beide ploegen met een 3-2 tussenstand in het voordeel van Ajax rusten. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Amsterdammers.

De huidige Klassieker kende in de eerste helft dus een enerverend verloop. Lasse Schöne opende in de achtste minuut de score vanuit een vrije trap. Daarna was het de beurt aan Feyenoord. Jens Toornstra en Steven Berghuis bogen de achterstand om in een voorsprong. Vervolgens bracht Hakim Ziyech de stand weer in balans. Het slotakkoord in de eerste helft was voor Robin van Persie, die vlak voor rust Ajax weer op achterstand zette.

Van Persie genoot zichtbaar van de sfeer in De Kuip. De 35-jarige aanvaller jutte het Rotterdamse publiek na 45 minuten bij het verlaten van het veld nog maar eens op. Ajax stond in een Klassieker achttien keer eerder in de rust op achterstand. Bij een dergelijk scenario wisten de Amsterdammers nog nooit te winnen. In de tweede helft eiste Van Persie opnieuw een hoofdrol voor zich op door in de 56e minuut voor de 4-2 te tekenen.

