’Voortzetten Eredivisie zou veel gunstiger zijn voor Ajax’

Natuurlijk wordt in de podcast uitgebreid stilgestaan bij het wel of niet voortzetten van de Eredivisie. „Waar gaat het voetbal nog over? Dat gaat nu nergens over en het is een kleine bedrijfstak”, stelt Driessen, die op het standpunt staat dat er een streep door de Nederlandse competitie moet worden gezet. „Het Nederlandse voetbal is zo sterk dat zij hier misschien wel sterker uitkomen dan Italië, Spanje, Duitsland en Engeland, omdat het Nederlandse voetbal relatief goed wordt geleid. Het maakt voor het Nederlandse voetbal niet zoveel uit of die competitie wordt uitgespeeld.”

Verweij vult aan: „Uit een enquête onder supporters blijkt dat zeventig procent liever geen voetbal ziet, dan voetbal in lege stadions. Dat wordt zo terzijde geschoven.” Verder komt de rol van de burgemeesters in Nederland rond de Eredivisie-soap ter sprake, net als het steunpakket dat de KNVB, ING en de internationals hebben opgezet.

Ook wordt het gehackte Instagram-account van scheidsrechter Danny Makkelie, waarop plotseling mondkapjes werden aangeboden, besproken. De rol van Feyenoord in de coronacrisis, een mogelijk vertrek van Nicolas Tagliafico bij Ajax én Michael van Praag en de UEFA zijn de vele andere onderwerpen die in de nieuwe voetbalpodcast worden belicht.