De Vries zorgt voor primeur bij NK schaatsen

De Vries reed een winnende tijd van 12.55,10. De onttroonde titelhouder Marcel Bosker (22) moest in de laatste rit bijna 20 seconden toegeven op de taaie Fries. Hij was met een voorsprong van 6,24 seconden op De Vries begonnen aan de 10 kilometer. Halverwege de race was al duidelijk dat Bosker zijn leidende positie in het klassement niet zou kunnen vasthouden. Chris Huizinga pakte brons in het eindklassement.

De Vries, die in Heerenveen drie persoonlijke records reed, verdiende met zijn Nederlandse titel een ticket voor de WK allround begin maart in Calgary. Zijn ploeggenoten Sven Kramer en Patrick Roest waren al zeker van deelname en ontbraken mede daardoor in Thialf.