Held Van Persie naar de kant gehaald

In de 68e minuut werd Van Persie door trainer Giovanni van Bronckhorst naar de kant gehaald. Zijn vervanger was Nicolai Jørgensen, die vanwege de basisplek van Jens Toornstra op de bank begon.

Feyenoord - Ajax kent een enerverend verloop. Het startschot voor de sensationele Klassieker werd in de achtste minuut gegeven door Lasse Schöne. Hij zette Ajax op prachtige wijze uit een vrije trap op voorsprong. Voormalig Ajax-keeper Kenneth Vermeer, die dit keer bij Feyenoord de geblesseerde Justin Bijlow verving, was volstrekt kansloos.

Daarna was het de beurt aan Feyenoord. Toornstra en Steven Berghuis bogen de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Nadat Hakim Ziyech vervolgens de stand weer in evenwacht had gebracht, brak de tijd van Van Persie aan. Eerst zette hij vlak voor rust de Rotterdammers weer op voorsprong en in de 56e minuut vergrootte de topscorer aller tijden van Oranje de marge naar twee doelpunten (4-2).