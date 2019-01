Afgang Ajax in knotsgekke Klassieker

Giovanni van Bronckhorst verraste enigszins met zijn opstelling door Jan-Arie van der Heijden en Nicolai Jørgensen op de bank te zetten. Robin van Persie stond in de spits en ’Gio’ had ook een basisplaats ingeruimd voor Sam Larsson. Bij Ajax weinig verrassingen, waar Lisandro Magallán zijn Eredivisiedebuut maakte.

PSV won zaterdagavond moeizaam in eigen huis van FC Groningen (2-1) na een vliegende start van de thuisploeg. De druk lag voorafgaand aan de wedstrijd dus bij Ajax, dat in Rotterdam de aansluiting bij de koploper weer moest proberen te vinden.

Doelpuntrijk begin

Net zoals het vorige duel tussen de topclubs, toen in de Johan Cruijff ArenA, begon Feyenoord fel aan de wedstrijd. Dit keer hielden de Rotterdammers zich wel aan de afspraken door in de beginfase niet tegen een rode kaart aan te lopen.

De felle start werd snel de kop ingedrukt. Lasse Schöne schoot een vrije trap over de muur en achter doelman Kenneth Vermeer. Feyenoord had een snel antwoord klaar. Jens Toornstra ontving de bal in het strafschopgebied van Ajax en speelde zichzelf op ’Bergkampiaanse’ wijze vrij met een mooie balaanname. De middenvelder schoof de bal vervolgens koeltjes onder André Onana door.

Jens Toornstra verschalkt de uitkomende André Onana Ⓒ VI Images

De gelijkmaker gaf Feyenoord vleugels en dat zette de thuisploeg om in een 2-1 voorsprong. Dit keer was het Steven Berghuis die vrij voor de Ajax-doelman verscheen en afrondde. Maar, zoals het in de wedstrijd paste, kwam Ajax weer snel op gelijke hoogte dankzij een treffer van Hakim Ziyech. Daar bleef het overigens niet bij, want Van Persie schoot - na geblunder achterin bij Ajax - nog voor rust de 3-2 tegen de touwen.

Robin van Persie

Het werd de middag van Van Persie. De Zilveren Vos stond wederom vogelvrij in de zestien en kreeg de bal op een presenteerblaadje van Berghuis. Van Persie volleerde fraai de 4-2 binnen en maakte zijn tweede treffer van de middag. In de 68e minuut werd de linkspoot naar de kant gehaald met een staande ovatie van het Legioen.

Tony Vilhena deed er een kwartier voor tijd nog een schepje bovenop door de 5-2 op zijn naam te schrijven. De afgang was pas echt compleet toen Yassin Ayoub, koud in het veld, de 6-2 scoorde.

Titelstrijd

Ajax werd de hele wedstrijd afgetroefd op felheid en inzet. Vooral achterin had Ajax enorme problemen. Trainer Erik ten Hag probeerde nog het een en ander te forceren door aanvallend te wisselen, maar het leverde niet het gewenste resultaat op. In tegendeel zelfs.

Door de nederlaag in De Kuip loopt Ajax flink averij op in de strijd om de titel. PSV staat nu vijf punten los.

