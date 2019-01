FC Utrecht is het spoor bijster

Zowel FC Utrecht als Willem II maakte in de eerste helft een machteloze indruk. Het tempo was laag en de creativiteit ontbrak. Jean-Christophe Bahebeck kreeg de enige kans. De Franse aanvaller van FC Utrecht kopte van dichtbij naast.

Meteen na de rust brak Daniel Crowley het duel namens de bezoekers open met een trefzekere uithaal (0-1). Nieuwkomer Riechedly Bazoer zat toen bij FC Utrecht al in de kleedkamer. Sander van de Streek was na de pauze zijn vervanger.

,,Utreg wakker worden'', riepen de fanatieke fans van de thuisploeg. Willem II kwam echter nauwelijks in de problemen. Invaller Alexander Isak leek na een foutje van doelman David Jensen voor 0-2 te zorgen, maar in de doelmond kon Timo Letschert nog redding brengen. Daarna was ook Marios Vrousai dicht bij 0-2. De Utrechtse gelijkmaker zat er niet echt in.

