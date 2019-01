Van Persie: ’Het moet vaker en constanter’

„Een bizar mooie wedstrijd”, lachte Van Persie na afloop van de Klassieker tegen Fox Sports.

Van Persie nam zelf twee doelpunten voor zijn rekening en kon zijn lach niet onderdrukken na het eindsignaal. „Deze wedstrijd had alles. Doelpunten, goed voetbal, passie, strijd. Ik ben trots op hoe wij telkens terugkwamen”, zegt Van Persie over de 1-0 achterstand van Feyenoord en de 2-2 van Ajax. „Iedereen streed er voor. Onze spirit gaf de doorslag.”

Van Persie bejubelde daarbij ook nog Het Legioen, door wie hij de hele wedstrijd werd toegezongen. „Toen het bij rust 3-2 stond keek ik even om mij heen en dacht ik ’dit is toch wel heel erg mooi’. Die passie en het geloof dat we zouden winnen, dat moest ik even goed in me opnemen.”

Ondanks de zinderende zege blijft Van Persie kritisch. „Ik geloof in deze gasten. Zij kunnen zo ontzettend goed voetballen. Het moet alleen vaker en constanter, dat is het streven.”

