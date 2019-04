Ajax momenteel historisch slecht

Bekijk ook: Afgang Ajax in knotsgekke Klassieker

Destijds verloren de Amsterdammers eerst in De Meer met 4-1 van Elinkwijk, waarna ook het uitduel bij Willem II een week later een nederlaag opleverde. In Tilburg ging Ajax met 5-1 ten onder. De Amsterdammers eindigden dat seizoen teleurstellend als zesde in de Eredivisie.

Beroerde middag

Bijna zestig jaar later beleefde Ajax dus een beroerde middag in De Kuip. De ploeg van Erik ten Hag kwam via Lasse Schöne nog wel op voorsprong en ook een 2-1 achterstand werd goedgemaakt, maar de 3-2 van Robin van Persie kwamen de bezoekers niet meer te boven. In de tweede helft liep een ontketend Feyenoord uit naar 6-2.

Dat kon ook André Onana niet voorkomen. De Kameroense doelman stond net als in het midweekse bekerduel met SC Heerenveen weer tussen de palen, nadat vorige week zondag Kostas Lamprou nog op doel stond. Door het 4-4 gelijkspel uit die wedstrijd en de 6-2 nederlaag van dit weekeinde, heeft Ajax in twee duels in 2019 al tien tegendoelpunten te slikken gekregen. Dat waren er in de gehele eerste competitiehelft maar acht.

’Exit Ten Hag’

Voor de harde kern van Ajax was het debacle in Rotterdam reden om meteen op te roepen tot het vertrek van Ten Hag. „Per direct op straat zetten”, luidde de post op Instagram, waarbij een begeleidende foto van Ten Hag met het bordje ’exit’ boven zijn hoofd werd geplaatst.

Door de nederlaag van Ajax tegen Feyenoord is de achterstand op koploper PSV na negentien speelronden opgelopen tot vijf punten. Vorige week verzuimden de Amsterdammers al te profiteren van een uitglijder van de Eindhovenaren tegen FC Emmen.

In die wedstrijd verspeelde PSV een 2-0 voorsprong en liep zo tegen duur puntenverlies (2-2) op. Ajax zelf kwam vervolgens, ondanks een 3-1 voorsprong, niet verder dan 4-4 tegen SC Heerenveen. In De Kuip ging het zondagmiddag dus helemaal mis; 6-2. PSV won zaterdagavond wel met 2-1 van FC Groningen.

