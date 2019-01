Chagrijnige Ten Hag wil niet eens aan titelrace denken

„Ik ben hartstikke chagrijnig”, zei de coach tegenover Fox Sports. „Aan de titelrace wil ik voorlopig niet eens denken. We moeten dit eerst maar eens om zien te draaien.”

En daarmee doelde Ten Hag natuurlijk op het ongekend hoge aantal tegengoals van de Amsterdammers na de winterstop. Waar Ajax er in de eerste zeventien duels maar acht kreeg, staat de teller na twee wedstrijden in 2019 al op tien.

Discipline

„Het is duidelijk waar dat aan ligt”, zegt de coach. „We zijn niet gedisciplineerd en niet consequent genoeg. We begonnen goed, zetten Feyenoord juist heel goed onder druk, komen op 0-1 en daardoor ook bijna op 0-2. Maar daarna komen we afspraken niet na, onder meer bij de omschakeling na spelhervattingen. We lopen veel te langzaam mee met de lopende spelers van Feyenoord.”

Volgens Ten Hag zal de goede flow waarin Ajax voor de winterstop zat, heel snel terug moeten komen. „We moeten beseffen wat ons groot heeft gemaakt. We hebben aan de bal goede dingen laten zien, maar voetbal is meer dan alleen balbezit.”

