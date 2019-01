Bayern rekent zonder Robben af met VfB Stuttgart

De nummer twee van de ranglijst nam op eigen veld na de rust afstand van de degradatiekandidaat. Het verschil met koploper Borussia Dortmund, dat zaterdag met 5-1 won van Hannover 96, bleef zes punten.

Bayern, nog zonder de geblesseerde Arjen Robben, kwam door een treffer van Thiago snel op voorsprong. Anastasios Donis maakte in de 26e minuut gelijk. In de tweede helft kwamen Christian Gentner (eigen doel) en Leon Goretzka tot scoren voor de thuisploeg. Robert Lewandowski schoot tussendoor nog een strafschop op de paal. De Pool maakte die fout in de slotfase goed met de vierde treffer van Bayern.

