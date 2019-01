Berghuis: ’Dit is meer waard dan drie punten’

„Je wil dat er positief wordt gepraat over je club, over de trainer, over jou als speler. Daar hebben we nu wel voor gezorgd”, zei de Feyenoorder na de enerverende Klassieker in De Kuip. „Dit was een superdag.”

De eerste competitiezege op Ajax in zeven jaar past precies in dit seizoen van Feyenoord, dat hoge pieken afwisselt met diepe dalen. „Vorige week tegen PEC Zwolle hebben we heel veel dingen verkeerd gedaan. Nu deden we heel veel goed. Die vroege 0-1 was wel een tik”, erkent Berghuis.

„Je voelde in het stadion dat de fans dachten: o nee, gaat het weer zo’n wedstrijd worden? Bij een tegenslag is De Kuip heel ongeduldig. Dan schreeuwen de fans je naar voren. Maar je kan niet zomaar uit positie gaan lopen, dat wordt afgestraft. Gelukkig zijn we rustig gebleven. De 1-1 hielp enorm, die bracht het geloof bij iedereen terug. We groeiden en maakten fantastische goals. Alles zat ook mee, we scoorden op de juiste momenten. Deze overwinning is meer waard dan ’alleen’ drie punten.”