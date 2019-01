Barcelona houdt Atlético op afstand

De koploper uit La Liga won de Catalaanse streekderby bij Girona met 2-0. De voornaamste achtervolger Atlético had zaterdag met 2-0 van Getafe gewonnen.

Verdediger Nélson Semedo had de bezoekers al na negen minuten op voorsprong gebracht. De Portugees schoot laag in de rechterhoek. In de tweede helft zocht Girona naar de gelijkmaker, ook toen het met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart van de Colombiaan Bernardo Espinoza. Die moest vertrekken na een tackle op Luis Suárez.

Lionel Messi gooide de wedstrijd op slot door een snelle tegenaanval op aangeven van Jordi Alba met een boogballetje over doelman Yassine Bono af te ronden.

