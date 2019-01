Van Bronckhorst: ’Een van de mooiste tot nu toe’

„In mijn eerste seizoen als trainer wonnen we een Klassieker voor de beker, maar in de competitie lukte dat steeds niet. Voor mij is dit een van de mooiste wedstrijden tot nu toe”, zei Van Bronckhorst na de 6-2 zege op Ajax.

De laatste competitiezege van Feyenoord op de aartsrivaal dateerde al van zeven jaar geleden. In 1979 wonnen de Rotterdammers de Klassieker voor het laatst met vier doelpunten verschil: 4-0. „Voor de aftrap zei ik tegen de jongens: zorg dat je een wedstrijd aflevert waar de mensen nog jaren over praten. Dat hebben ze uitstekend gedaan”, aldus Van Bronckhorst.

Iets speciaals

„In zulke duels kan je iets speciaals neerzetten. Winnen is altijd belangrijk, maar de manier waarop we dat hebben gedaan maakt het helemaal bijzonder. Ik heb elf spelers gezien die ten koste van alles wilden winnen. Dan kan je tot zulke uitslagen komen.”

