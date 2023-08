Tallon Griekspoor finalist in Washington na knappe zege op top10-speler Taylor Fritz: ’Heel bijzonder’

Thuisspeler Fritz stond als nummer 9 van de wereld 28 plekken hoger op de ATP-ranking en liet in de eerste set ook zien waarom,. In de tweede set waren ze lang elkaars gelijke, totdat bij 3-4 de Nederlander een break forceerde. Vervolgens toonde Griekspoor waarom hij de laatste maanden zo’n opmars heeft gemaakt op de wereldranglijst en ging hij knap met de winst aan de haal. Het betekende Griekspoors eerste zege ooit op een speler uit de top10.

Griekspoor wacht nu een finale tegen de winnaar van de partij tussen Grigor Dimitrov en Daniel Evans.

Griekspoor bereikte voor het eerst in zijn loopbaan de finale van ATP 500-toernooi. Bovendien is hij de eerste Nederlandse finalist in Washinghton sinds Sjeng Schalken in 2001, die toen de finale verloor van de Amerikaan Andy Roddick. ,,Heel bijzonder, zeker omdat het mijn eerste zege is op een speler uit de top-10. En dat tegen Taylor op hardcourt tijdens één van zijn thuistoernooien. 22 jaar nadat Sjeng hier de finale had gespeeld. Dat is ook iets moois. Daar was ik ook niet van op de hoogte, en ook niet mee bezig, eerlijk gezegd. Ik kijk onwijs uit naar de finale”, vertelde de 27-jarige Nederlander.

Daar waar veel spelers de omstandigheden in de hoofdstad van de Verenigde Staten lastig vinden, is Griekspoor zich slechts aan het focussen. ,,Ik heb er weinig problemen mee. Ik krijg de ballen wel weg en ik win deze week een heel hoog percentage punten op eerste service.”