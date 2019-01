Van Aanholt kegelt Spurs met Crystal Palace uit FA Cup

De nummer 14 van de Premier League won op Selhurst Park met 2-0 van de nummer 3. Tottenham werd eerder deze week ook al uitgeschakeld in de League Cup.

De eindstand was na 45 minuten al bereikt. Connor Wickham, de spits van Crystal Palace die heel lang geblesseerd was, nam de openingstreffer voor zijn rekening. Andros Townsend verdubbelde de score door na ruim een half uur een strafschop te benutten. Kieran Trippier kreeg op slag van rust de kans om de Spurs via een penalty de aansluiting te bezorgen, maar hij schoot vanaf de elfmeterstip ver naast.

Na rust drongen de Spurs aan en moest Crystal Palace vooral de voorsprong zien vast te houden. Met Patrick van Aanholt in de defensie slaagde de ploeg van coach Roy Hodgson daar in. Crystal Palace is nu doorgedrongen tot de vijfde ronde van het bekertoernooi.