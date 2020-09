Superster Kenley Jansen: ’Tijd rijp om World Series te winnen’

Kenley Jansen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In Nederland kan Kenley Jansen ongestoord over straat lopen, in Los Angeles is hij een grootheid met een salaris van minimaal zestien miljoen dollar per jaar. Woensdag viert de succesvolle honkballer zijn 33e verjaardag én begint hij met zijn team LA Dodgers aan de play-offs van de Major League Baseball (MLB). De Amerikaanse grootmacht wordt bestempeld als de grote favoriet om komende maand de belangrijkste prijs van het jaar te winnen: de World Series Trophy. Gaat Kenleyfornia Jansen historie schrijven?