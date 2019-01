Rutten wint met Anderlecht en doorbreekt historisch slechte reeks

De ploeg won in Brussel met 2-1 van KAS Eupen. Rutten begon vorige week met een nederlaag bij KAA Gent (1-0).

Anderlecht keek bij rust nog tegen een achterstand aan. De Senegalees Mamadou Fall had de bezoekers uit Eupen op 1-0 gebracht. In de tweede herstelden de spelers van Rutten zich via treffers van Yari Verschaeren en Ivan Santini. Anderlecht klimt door de zege naar de vijfde plaats, op veertien punten van koploper KRC Genk.

Club Brugge is drie punten ingelopen op Genk. De titelverdediger met Stefano Denswil en Ruud Vormer in de ploeg won met 2-1 bij KV Oostende. Club heeft zeven punten minder dan Genk, dat zaterdag met 2-1 in eigen huis onderuit ging tegen Excel Moeskroen.

