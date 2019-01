Van den Brom tekent komende week bij FC Utrecht

De huidige coach van AZ, die na dit seizoen vertrekt bij de Alkmaarders, rondt in de loop van komende week de laatste details van zijn contract in Utrecht af. Er wordt ingezet op een verbintenis voor drie seizoenen in de Galgenwaard.

De interesse voor Van den Brom, die medio december vorig jaar liet weten te gaan vertrekken uit Alkmaar, was er al langere tijd. Van den Brom was eerder als hoofdtrainer actief bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht.

Eind september 2014 werd de nu 52-jarige Van den Brom hoofdtrainer van AZ.

