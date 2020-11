Donyell Malen op weg naar topniveau: Ik ben wat traag gestart’

Donyell Malen tijdens het competitieduel met FC Twente. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Donyell Malen (21) speelt nagenoeg álles na een zware knieblessure, in een propvol coronaseizoen. Of hij soms rust nodig heeft voor het bereiken van zijn topniveau? Nee. De spits blijkt enorm eager (gretig) voor elke speelminuut en goal. Voorafgaand aan het cruciale Europa League-duel met PAOK Saloniki ging hij in op de ’beschuldiging’ van de naar egotripperij riekende PSV-aanval en zijn eigen wreed onderbroken weg naar de topspits in de dop die hij heeft aangetoond te zijn.