Zweed Von Eckermann klopt iedereen bij Jumping Amsterdam

Hij bleef in de barrage foutloos op zijn paard Toveks Mary Lou en zette de beste tijd neer. De Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) eindigde als tweede en de Duitser Daniel Deusser (Tobago Z) werd derde. Beide ruiters lieten eveneens de hindernissen ongeschonden, maar waren in tijd iets langzamer dan Von Eckermann.

Barrage

Eric van der Vleuten (55) was de enige Nederlander in de barrage. Hij ging op de rug van Wunschkind weliswaar ook foutloos over de balken, maar kon met zijn tijd niet tippen aan de top-3. De zevende plaats viel hem ten deel. De routinier wist na zijn rit al dat hij niet zou winnen. „Je weet dat de ruiters na je risico gaan nemen, maar de barrage liep voor iedereen zo vlekkeloos. Het ging steeds sneller, echt fantastische sport”, zei de ruiter uit Someren.

Hij deed op zijn zestiende al mee aan Jumping Amsterdam. „Sindsdien heb ik denk ik nauwelijks een editie overgeslagen als ruiter. Ik ben er een paar jaar uit geweest, maar rijd hier nu al weer voor het derde jaar op rij. Ik weet het niet precies, maar ik denk dat ik zeker dertig keer heb deelgenomen aan Jumping Amsterdam”, aldus Van der Vleuten, die nog lang niet aan stoppen denkt. „Ik vind het nog steeds heerlijk om te rijden en het gaat me lichamelijk nog goed af. Nog wel net zo goed als twintig jaar geleden.”

Willem Greve (Zypria S) kwam met één strafpunt uit de eerste ronde en miste daardoor net de barrage. Hij eindigde als twaalfde. Marc Houtzager (Calimero) en Jur Vrieling (Glasgow) noteerden 4 strafpunten en bezetten de vijftiende en zestiende plaats.