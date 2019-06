Bertens: ’Ik heb gehuild en gescholden’

„Ik denk niet dat je het kunt wijten aan het fysieke als je nog zoveel kansen krijgt”, aldus Bertens, die tegen Alison Riske vijf wedstrijdpunten onbenut liet.

„Zij speelde beter op de belangrijke momenten en dan zie je dat grastennis haar beter ligt”, zei Bertens over de Amerikaanse. „Achteraf had ik er op de matchpoints iets meer voor moeten gaan. Maar dat heb ik de hele week niet gedaan. En voor hetzelfde geld mist zij een volley. Het blijft op gras gewoon elk punt zoekende voor mij.”

Bertens won de eerste zeven games van de wedstrijd en liep daarna een liesblessure op. Vervolgens kantelde het duel langzaam maar zeker. „Zeker op grasbanen weet je dat je kunt uitglijden. Ik voelde het wel de hele wedstrijd, maar het hoort bij sport dat je met pijntjes moet doorspelen. Dat mag je niet de schuld geven. Aan opgeven heb ik niet gedacht, want het is een finale en ook nog eens in eigen land. En ik stond er goed voor, dus opgeven was totaal geen optie.”

Voor Bertens had het in meerdere opzichten een bijzondere dag kunnen worden. „Je wilt een titel eigen land, je kunt een titel veroveren op alle ondergronden en ook nog eens je tiende. Vooral een titel in eigen land is iets heel erg bijzonders. Als je daar één punt vandaan bent, dan is het logisch dat dat pijn doet. Ik heb ook echt gehuild en gescholden”, aldus Bertens. „Het is een heel dubbel gevoel, want vooraf had ik natuurlijk getekend voor een finaleplaats.”

De ernst van de blessure moet de komende dagen blijken. „Ik voelde in mijn lies echt iets knappen”, aldus Bertens. „Het is altijd een zwakkere plek geweest en nu schoot er echt iets in. Ik had er last van met afzetten. De komende dagen ga ik herstellen en kijken of ik in aanloop naar Wimbledon in Eastbourne kan spelen.”