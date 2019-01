’AZ-spelers misten wondergoal en hoorden publiek juichen’

„Een bijzondere goal van mij”, lachte de aanvaller tegenover Fox Sports zijn tanden bloot. „Ik wilde de hoekschop nemen en zag de keeper ver voor zijn doel staan om de organisatie neer te zetten. Ik twijfelde even of ik hem in één keer moest schieten, maar uiteindelijk doe ik het en gaat hij erin. Als je het ziet moet je het ook nog maar even doen, en de curve die ik er aan gaf was precies goed. Mooi als de intentie die je hebt, ook uitkomt.”

Makkelijke kans

De hoekschop die Idrissi achter een compleet verraste Warner Hahn tot doelpunt promoveerde, kwam ook voor de rest van AZ als een verrassing. „Zij waren bezig met positie kiezen, dus de meeste jongens zagen het niet”, aldus Idrissi. „Ineens hoorden ze het publiek juichen en besloten ze maar mee te juichen. Het was jammer dat ik de voorzet van Calvin Stengs kort daarna tegen de lat schoot, want ik had Calvin zijn assist gegund. De makkelijke ballen maak ik niet, en de moeilijke wel inderdaad”, kon de aanvaller lachen om zijn misser op de 0-3.

Dat de bijzondere goal van Idrissi deze week wat tongen los gaat maken, vond de aanvaller wel mooi. „Ik denk dat de mensen om me heen, waaronder zij die de marketing doen, het niet erg vinden dat de naam Idrissi deze dagen wat vaker door de monden gaat”, besloot hij lachend.

