Leerdam debuteert op WK sprint

Bij de WK sprint op 23 en 24 februari in Heerenveen rijden bij de mannen Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij, terwijl Dai Dai N’tab reserve is. Op dat zelfde toernooi komen bij de vrouwen Letitia de Jong, Jutta Leerdam, die als Nederlands kampioene debuteert op een mondiaal eindtoernooi, en Sanneke de Neeling in actie. Janine Smit is back-up.

Een week later, bij de WK allround in Calgary bestaat de mannenequipe uit Sven Kramer, Patrick Roest en Douwe de Vries, waar Marcel Bosker reserve is. Bij de vrouwen rijden Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Joy Beune is back-up.

