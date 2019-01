PSG moet warmdraaien, maar wint ruim van Rennes

Na een vroege treffer van Edinson Cavani had M’Baye Niang Stade Rennes op gelijke hoogte gebracht. Het duurde vervolgens lang voordat PSG, zonder de geblesseerde Neymar, opnieuw wist te scoren. In het laatste half uur drukte PSG het krachtsverschil alsnog uit via treffers van Angel Di Maria, Kylian Mbappé en opnieuw Cavani.

Depay

PSG heeft dertien punten meer dan Lille, dat vrijdag met 2-1 won bij Olympique Marseille. Olympique Lyon staat derde op zestien punten van PSG. Lyon won met 1-0 bij Amiens dankzij een doelpunt van Jason Denayer. Memphis Depay verzorgde de assist.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1