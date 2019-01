Gio: ’Heerlijk dat je die man erin kunt zetten’

Dat laatste doet de coach dus niet. Wél kijkt hij elke keer wat het elftal nodig heeft om te pieken. Van Bronckhorst genoot tegen Ajax ook van Steven Berghuis, van zijn middenvelders die Van Persie ondersteunden en van Calvin Verdonk, die Hakim Ziyech het leven zuur maakte. Van Bronckhorst durfde zijn spelers stuk voor stuk te noemen en maakte er bewust geen ’RvP-show’ van.

Moeilijke keuzes

Dat was het in de praktijk natuurlijk wel. Van Bronckhorst: „Hij heeft tegen Ajax laten zien dat hij wel in een heel goede vorm steekt op dit moment.” De coach zei dat hij vooraf een paar flinke knopen moest doorhakken. „Het waren moeilijke keuzes. Tegen dit Ajax moesten in mijn ogen de middenvelders echte middenvelders zijn. Daarom heb ik Robin een linie naar voren geschoven.”

De coach denkt dat zijn elftal een extra oppepper heeft gekregen door de terugkeer van Ridgeciano Haps. „Calvin speelde uitstekend. In de slotfase was hij, begrijpelijk, vermoeid. Dan is het heerlijk als je een man als Ridgeciano erin kunt zetten. Hij heeft alle kwaliteiten die een moderne back nodig heeft. Hij heeft eerder nog geen wedstrijd kunnen spelen. Daarom gaat hij dinsdag (morgen, red.) ook een wedstrijd in Engeland tegen Leicester City spelen.”