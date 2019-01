Het mooiste moment van Van Persie: ’Ik stond stil en genoot’

Ook Robin van Persie kon geen antwoord geven op die vraag, toen die hem na afloop van de sensationeel verlopen Klassieker werd gesteld. „Natuurlijk moet het elke keer zo zijn. Wat voor mij belangrijk is, is dat deze ’gasten’ echt goed kunnen voetballen. Dat hebben ze tegen PSV, vandaag tegen Ajax en in fases tijdens veel andere wedstrijden laten zien. Maar soms ook niet”, zegt Van Persie.

Mentaliteit

Aan de mentaliteit van de Feyenoorders ligt het niet. „Ik geniet van de spirit die in deze ploeg zit. Iedereen wil voor elkaar strijden en dat kwam tegen Ajax echt tot uiting. Jens Toornstra, Steven Berghuis, als je ziet wat die over hebben voor het team. Maar echt iedereen toonde passie en strijd bij ons.”

Blijdschap en passie

Van Persie doet het niet vaak, maar bij het rustsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie besloot hij nog even extra het contact te zoeken met het publiek in de uitverkochte Kuip. Zijn armen zwaaiden omhoog en hij riep op om er na rust nog meer achter te gaan staan. „Ik vond die blijdschap en passie op de tribunes geweldig. Dat was het mooiste moment van de wedstrijd voor mij. Ik stond er even bij stil en genoot ervan.”

